Inaugurata Oftalmologia L’assessore Giulio Gallera «Reparto di eccellenza»

Aperta ancora nel 2007, utilizzando alcune camere della traumatologia, la nuova ala di oftalmologia dell’Asst Franciacorta, è stata inaugurata ieri pomeriggio dagli assessori regionali Giulio Gallera (Welfare) e Fabio Rolfi, (Agricoltura), Simona Tironi vicepresidente della Commissione sanità, con il sindaco di Chiari Massimo Vizzardi e l’eurodeputato Oscar Lancini e numerosi esponenti della politica locale. Dopo la benedizione del cappellano, Mauro Borelli direttore generale, ha spiegato: «Abbiamo rinunciato all’aula magna per mettere a disposizione dell’oftalmologia i 492 metri, in cui con 290mila euro abbiamo costruito nove ambulatori, tre studi medici, ortottica, servizi igienici per utenti e personale, depositi, uffici, fronti office e spazi d’attesa per le visite. Abbiamo investito - ha continuato Borelli - sul reparto risparmiando altrove, per potenziarlo e ringraziamo la Pedrali di Mornico che ha offerto le sedie per le sale di attesa. (...)

G.C.C.