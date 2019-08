Sono 301 gli iscritti alla 21esima edizione della Traversata a nuoto del lago d’Iseo, in calendario nella mattinata di domenica. Per il 44% dei partecipanti è la prima volta, sul Sebino. Ancora in crescita la schiera delle quote rosa, arrivata a quota 76. In calo invece, grazie alla presenza di 15 minorenni, l’età media del partecipanti. Numeri che dicono che la Predore-Iseo, 3200 metri in acque aperte, è ormai entrata nel novero delle «classiche» a cui non si può non partecipare. IL GROSSO DEI NUOTATORI è, come sempre, lombardo, ma ci sono anche atleti provenienti dalla Liguria, dal Piemonte, dall’Emilia Romagna e dal Veneto. In acqua ci saranno pure un’inglese, un giovane tedesco e una moscovita che ha organizzato la sua vacanza sul Sebino per poter gareggiare nella Traversata. Confermata la presenza di Lorenzo Bormanieri, 21enne di Castrezzato, vincitore sia nel 2017 col tempo di 33’ 08”- record della gara-, sia nel 2018 col tempo di 34’ 16”. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Giuseppe Zani