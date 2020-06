Montisola è rinata, l’ultimo miracolo di Christo

Montisola riparte. Lo ha fatto da alcuni giorni, ma questo ponte del 2 giugno in particolare ha rappresentato veramente il classico «ritorno al passato». Da tempo non si vedevano così tanti turisti a Peschiera Maraglio: colpa del lockdown e dell'emergenza, ovviamente. L’isola lacustre più grande d'Europa ha voglia di ritornare al più presto alla normalità: «Sono soddisfatto - sottolinea il sindaco Fiorello Turla - i turisti arrivati ovviamente alla spicciolata, su battelli riempiti a metà secondo le direttive dettate dalla Società di Navigazione, hanno rispettato le regole e non si è verificato nessun problema di ordine pubblico». UNA PROVA di ripartenza, in vista della stagione turistica? «Si, penso proprio che da ora si possa guardare al futuro con positività. Abbiamo passato - ammette Turla - un lungo periodo di chiusura al mondo esterno. Tutti i montisolani, salvo qualche rara eccezione, hanno seguito le regole fissate». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Alessandro Romele