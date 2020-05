Aiuto on line con «equAnime»

Dopo la costituzione dell’associazione cinque anni fa Gabriele Prandini intendeva raggiungere un altro traguardo: l’attivazione, sempre sul territorio, di uno sportello di «equAnime». L’associazione di promozione sociale che sostiene le problematiche relative al mondo Lgbt, (orientamento sessuale, percezione di genere diversa da quello di nascita) grazie alla collaborazione dei volontari e dei soci pochi giorni fa ha attivato il contatto che avviene per ora solamente in modalità remota attraverso il telefono od in videoconferenza causa l’emergenza sanitaria. Ma quando la pandemia sarà stata sconfitta i promotori, fra i quali proprio l’ex sindaco di Braone, potranno far crescere l’offerta di servizi, coinvolgendo altri professionisti della Valle Camonica, promuovendo incontri diretti in sicurezza ed aprendo anche uno spazio in uno studio professionale di Malonno e di sicuro nella sede di «equAnime» a Darfo, che avrà competenza sull’intera valle. (...)

L.RAN.