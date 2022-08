Da Bienno a Lovere celebrando Santa Chiara

Da qualche anno a questa parte, il ricordo della presenza di Santa Chiara in Valcamonica viene rivitalizzato dal gruppo «Camminare è un’arte» con un pellegrinaggio a piedi nella notte di San Lorenzo. «La Luce di Chiara» unisce, appunto nella notte tra il 10 e l’11 agosto, i Comuni di Bienno e Lovere, che ospitano altrettanti conventi delle Clarisse, e la partenza viene alternata: quest’anno ci si incamminerà dall’ex convento delle Clarisse biennese, oggi dei Francescani, per arrivare dopo una trentina di chilometri al sito loverese. I pellegrini si ritroveranno alle 20,30 di giovedì per la celebrazione del transito di Santa Chiara, poi partiranno per un cammino cadenzato da soste di riflessione. All’arrivo, attorno all 7,30, la messa nella basilica di Santa Maria in Valvendra. Come sempre il pellegrinaggio, guidato da don Battista Dassa, darà sostegno a un progetto di solidarietà, e stavolta toccherà a «Csi nel mondo».•. G.Gan.