Da Esine al Casinò di Venezia per vincere il titolo di Miss Italia

Francesca Mamé, Miss Lombardia, 19 anni , nata a Esine in Valle Camonica, ma residente a Senago nel Milanese, parteciperà domani alla finale di Miss Italia che si terrà al Casinò di Venezia, in diretta sulla piattaforma Ott Helbiz Live .

Diplomata in relazioni diplomatiche per il marketing, si occupa della gestione contabile del negozio di famiglia. Si definisce una studentessa con la passione della moda. Mamma originaria del Camerun, è proprio lei la persona che Francesca ammira di più perché l’ha aiutata a superare momenti difficili: quando a scuola - ha raccontato - c’era chi si burlava di lei per la sua pelle scura.