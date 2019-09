La mitica 500 raccontata dal suo «papà» ospite a Esine

Anche se la prima edizione della rassegna d'Ada, arte, architettura e design non si è ancora chiusa il bilancio viene facile e dà vita a una nuova forma di dialogo, tra cultura e imprenditoria. Due gli eventi in calendario, il primo oggi negli spazi del Gruppo Lucefin a Esine con l'incontro «La Mille Miglia: il design nel mondo automobilistico» con il designer Roberto Giolito «papà» della Fiat 500 del 2007, una mostra d'arte e di fotografia e l'esposizione di un'Alfa Romeo 6C Gran sport del 1927. «L'aspetto più importante - ha detto Eletta Flocchini, ideatrice e curatrice della rassegna - è la grande collaborazione tra il mondo della cultura, dell'impresa e delle istituzioni». Gli fa eco Giorgio Buzzi, amministratore delegato del Gruppo Lucefin: «La presenza di Giolito è motivo di orgoglio per un gruppo legato all’automotive come il nostro». Il secondo evento è in calendario il 30 ottobre al cinema Garden di Darfo con la proiezione di «Franca Ghitti. Il film» di Davide Bassanesi. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

C.VEN.