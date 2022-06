Le forme e i colori della Terra Il Mineral show compie 10 anni

Tra sabato 9 e domenica 10 luglio Edolo festeggerà il decennale del «Mineral show», la mostra mercato di minerali dell’alta valle, tagliando un traguardo che gli organizzatori non avrebbero mai pensato di raggiungere, per di più accoppiato al notevole successo registrato nelle ultime edizioni con la partecipazione di espositori qualificati, collezionisti, acquirenti e curiosi. Un boom andato ben oltre le migliori aspettative dei promotori quando, nel 2013, pensarono di esporre al pubblico per la prima volta, nei sotterranei della scuola elementare di Viale Derna, i loro pezzi più pregiati. Oltre all’orgoglio di poter mostrare parte delle loro preziose collezioni (costituite in alcuni casi da migliaia di esemplari) e alla possibilità di effettuare scambi di doppioni, come si faceva da ragazzi con le figure Panini, e di acquistare o vendere una determinata tipologia di minerale, a far scattare la molla per allestire il primo Mineral show è stato principalmente il desiderio del Gruppo mineralogico camuno, guidato dal presidente Mario Ramus, di portare il maggior numero possibile di persone a conoscenza di un mondo affascinante; di parlare delle attività di studio e classificazione dei campioni ritrovati martellando rocce nelle miniere, negli anfratti e i massi morenici sulle montagne di mezza Europa. Chiusa la premessa «storica», diciamo che la decima edizione si terrà al piano terra della scuola dell’infanzia in via Santa Maria (a fianco dell’ospedale), che sabato 9 aprirà i battenti alle 13 per chiuderli alle 19, mentre domenica 10 l’apertura sarà alle 9,30 e alle 18 si concluderà la manifestazione. Va aggiunto che l’evento è a entrata libera e che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti contagio. Ci sarebbe poi da raccontare il regolamento, i termini di iscrizione, ma servirebbe troppo spazio. Basta ricordare agli interessati di verificare il tutto sul sito www.mineralogiacamuna.it, sulla pagina Facebook Gruppo mineralogico camuno (G.M.M.) o di contattare telefonicamente il presidente, che spiegherà le condizioni per poter allestire uno stand, componendo il numero 347 0494778. Resta da dire che per il decennale parteciperanno appassionati e ricercatori di mineralogia delle zone confinanti con la Vallecamonica, come il Trentino e la Valtellina, e che insieme a loro ci saranno alcuni importanti espositori che arriveranno a Edolo anche da molto lontano: dal Piemonte, dall’Emilia Romagna, dalla Toscana, e su scala molto più ampia addirittura dal Pakistan e dal Brasile. Grazie appunto alla presenza degli operatori stranieri, l’evento mineralogico edolese finirà per assumere un valore internazionale. Un altro risultato eccellente che sicuramente riempie di soddisfazione Mario Ramus e i suoi amici e collaboratori.•.