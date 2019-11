Montecampione, 800mila euro per ripartire

Una boccata di ossigeno; anzi, un respiro profondissimo e vitale regalato alla bassa Valcamonica dalla Regione Lombardia. La destinataria è Montecampione Ski area: grazie all’esito del bando «H 48», la società guidata da Stefano Iorio potrà contare nel prossimo biennio su un contributo a fondo perduto di 800 mila euro. La domanda di partecipazione alla suddivisione degli aiuti regionali (4 milioni nel 2020 e altri 4 nel 2021) messi sul piatto per aiutare le stazioni sciistiche lombarde alle prese con i cambiamenti climatici e la necessità di rinnovare gli impianti di innevamento artificiale, era partita da Montecampione in estate. A far ben sperare sul buon esito c’erano alcuni dati previsti dalla linea di finanziamento riservata alle imprese di rilevanza locale: numero di pass settimanali venduti non superiore al 15% del totale annuale e numero di letti commerciali inferiore a duemila. (...)

Domenico Benzoni