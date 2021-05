Morì sul lavoro in un cantiere ma per l’impresa era un intruso

«Chiediamo che nostro padre venga riconosciuto come un lavoratore morto sul luogo di lavoro». Le parole di Hasan Curri, 27 anni, ci riportano al 12 dicembre del 2018 e in Val Cavargna, una località comasca al confine con la Svizzera, durante la costruzione di un impianto idroelettrico. Tra le imprese impegnate in cantiere c’è la Edilnova di Sondrio, con alle dipendenze principalmente carpentieri e muratori. Tra loro Zyber Curri, 48 anni, originario del Kosovo ma da una ventina di anni residente a Edolo con la moglie Hirmet, il figlio Hasan e le figlie Emine, Natyra e Bandha. Alla fine del millennio scorso, prima di abbandonare il suo Paese devastato dal conflitto, per alcuni mesi aveva militato nell’Esercito di liberazione del Kosovo. Approdato in Puglia, aveva risalito la Penisola per stabilirsi in Valcamonica, dove da più di un anno vivevano alcuni connazionali fuggiti anche loro dalla guerra. Zyber era un uomo mite che in breve seppe farsi voler bene da tutti. (...)

