Sci, l’alta valle si prepara e incrocia le dita

Per riuscire a salvare almeno in parte la stagione dello sci, gli impiantisti dell’alta Valcamonica, e tutti gli altri operatori che sbarcano il lunario grazie al mondo della neve, stanno aspettando con trepidazione il via libera condizionato agli impianti di risalita. In settimana Governo e Comitato tecnico scientifico prenderanno l’attesissima decisione sulla scorta delle linee guida messe a punto dall’Anef (l’Associazione che riunisce gli esercenti di impianti); linee guida che quest’oggi saranno al centro di una prima valutazione da parte della Conferenza delle Regioni. NEL DOCUMENTO elaborato per le zone gialle e arancioni (nelle rosse gli impianti resterebbero chiusi per gli sciatori amatoriali) è previsto l’obbligo della mascherina, la riduzione del 50% della capienza di funivie e cabinovie, un tetto massimo alla vendita degli skipass giornalieri, l’acquisto on line degli stessi per evitare code alle biglietterie e la gestione dei flussi. (...)

Lino Febbrari