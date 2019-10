Superstrada, Anas lavora per una statale all’altezza

Quando era ancora sindaco di Breno, Sandro Farisoglio aveva provato a coinvolgere i vertici dell’Anas sul problema del restringimento della superstrada 42 causato all’altezza di Esine dalla posa dei nuovi guard rail, ma era riuscito a ottenere solamente la sospensione della posa delle barriere. Ora, da presidente della Comunità montana è tornato a lavorare sui ritardi dell’Azienda. Lo ha fatto incontrando a Breno l’ingegner Marco Angelo Bosio, responsabile dell’Area compartimentale Lombardia, per riproporgli i problemi aperti: oltre al previsto allargamento del tratto della carreggiata in località Fontanelle, nell’elenco figurano anche gli interventi per la sicurezza sui viadotti di Breno e Cividate, un piano di asfaltature, il taglio degli arbusti che penzolano sulla strada e il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati. (...)

L.RAN.