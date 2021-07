Bambina precipita dal sentiero di Idro Salva per miracolo

Sono stati due canoisti a salvare la bambina di 8 anni che ieri è precipitata da un sentiero che sovrasta il lago d’Idro tra Vesta e Baitoni di Trento. Non è chiaro se la bambina sia caduta mentre faceva la ferrata Sasse con i genitori o il soprastante sentiero dei Contrabbandieri, comunque due percorsi paralleli sulla sponda orientale dell’Eridio che collegano Idro con il confinante paese trentino di Bondone. I soccorsi sono stati concitati ma provvidenziali: la piccola, secondo alcuni testimoni, ha fatto un volo da una notevole altezza, finendo per cadere sulla spiaggia lambita dalle acque. I due canoisti, turisti in vacanza al campeggio Miralago di Baitoni, l’hanno raggiunta immediatamente e caricata in canoa, mentre dall’alto i genitori altro non potevano fare che allertare il 112, nella concitazione del momento i soccorsi sono partiti sulla sponda trentina del lago. (...)

