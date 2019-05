Mura alla Champions League dei somarelli

Ci sarà una squadra di Mura a rappresentare la Lombardia nella Champions League dei somari. Ovvero l’edizione numero quattordici del Palio del Casale di Camposano, in provincia di Napoli. La due giorni di sfide tra gli asini da corsa è in programma per sabato e per domenica, quando a battagliare saranno le squadre di Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, più Croazia, Pakistan e Marocco, oltre ovviamente alla Lombardia. Il via sabato alle 20 con l’apertura dell’area street food a cura delle regioni presenti al Palio. Alle 21 l’apertura ufficiale. Domenica alle 11 spazio allo scontro tra i rioni di Camposano per scegliere l’asino che dovrà rappresentare la Campania in gara; alle 17 il corteo storico con le delegazioni, compresa quella della Valsabbia, che sarà composta da trenta figuranti guidati dal sindaco Nicoletta Flocchini. (...)

Massimo Pasinetti