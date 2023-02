A Prevalle per le due ruote è in arrivo il primo «Bicigrill»

Tempo di grandi manovre a Prevalle: entro fine mese dovrebbe partire il cantiere per il nuovo «Bike grill» (o Bicigrill che dir si voglia) sulla Gavardina. In questi giorni hanno infatti preso il via i lavori di riqualificazione del magazzino comunale, che con poco più di 78mila euro verrà trasferito in prossimità dell’isola ecologica, così da liberare spazio, appunto, per la realizzazione della nuova struttura.

Un chiosco, ciclofficina e ricarica e-Bike

Un’opera di cui si parla ormai da più di due anni e che finalmente vede il traguardo, dato che sono stati appaltati i lavori. Il piano prevede la realizzazione di un chiosco (che tale non sarà, di fatto è un bar con cucina) attrezzato con rastrelliere per le bici, un angolo dedicato alla ciclofficina e pure spazi per la ricarica delle e-bike.

Il progetto esecutivo, a cura di Banp Studio Brescia, prevede una nuova costruzione in bioedilizia con struttura in legno e materiali isolanti naturali. L’edificio ospiterà un bar con cucina, bagno, magazzino e spogliatoi, oltre a un’area per la somministrazione (con tavoli e sedute) di oltre 41 metri quadrati. Negli spazi esterni, proprio accanto alla ciclabile Gavardina e di fianco alla roggia Maestà, nuove piante e una pavimentazione dedicata (nell’area per il parcheggio delle biciclette) in granuresina.

Un punto di partenza per scoprire la campagna e il Chiese

A margine anche una dozzina di posteggi per le automobili. «Al di là di chi la percorre a piedi o in bicicletta - spiega il sindaco Damiano Giustacchini - già oggi in tanti raggiungono la Gavardina in auto, arrivando anche da fuori, per poi percorrerla di corsa o in sella. Il Bike grill non sarà solo un punto di interesse sulla ciclabile che si sviluppa lungo la direttrice Salò-Brescia, ma anche il punto di partenza per scoprire la nostra campagna e il fiume Chiese».

Una nuova passerella ciclopedonale di 35 metri

Va in questa direzione anche il progetto - al momento è stato affidato l’incarico per un primo studio di fattibilità - di una nuova passerella ciclopedonale di circa 35 metri, da realizzarsi in convenzione con il Comune di Bedizzole, che permetterà di raggiungere da Prevalle il Parco dell’Airone; a Bedizzole appunto. Il nuovo servizio sorgerà tra la vecchia stazione e l’isola ecologica, come detto affacciato direttamente sulla Gavardina: sarà inoltre attrezzato con un’area per lo sgambamento cani. L’intervento vale in tutto 345mila euro, di cui 110mila finanziati dalla Regione.

«Sarà una delle opere più importanti del nostro mandato - continua Giustacchini - e che contiamo di concludere entro la fine dell’anno, così da predisporre il bando per la gestione e affidarla subito per poterla inaugurare nella primavera del 2024». Il bando è ancora da predisporre, ma c’è già un’idea di fondo. «L’ipotesi è di affidare la gestione a una cooperativa sociale o a un ente del terzo settore». Luogo di ritrovo e ristoro inedito per tutta la Gavardina (più di 21 chilometri da Salò a Mazzano) e non solo, il Bike grill di Prevalle è liberamente ispirato alle positive esperienze che già funzionano, e bene, soprattutto in Trentino.•.