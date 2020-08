Sopravvivenza di un’economia della seta scomparsa da tempo in Lombardia, il celebre viale dei Gelsi di Prevalle è entrato a far parte del prestigioso Elenco degli alberi monumentali del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali: i maestosi alberi che si affacciano direttamente a palazzo Morani, sede del Comune, sono stati inseriti nell’albo nazionale nel corso dell’ultimo aggiornamento, il 24 luglio, insieme ad altre 378 nuove iscrizioni. In tutto sono 40 esemplari di Morus alba, il gelso bianco, tutti secolari (alcuni sfiorerebbero i 200 anni di vita): il più alto raggiunge i 12 metri e mezzo, gli altri in media si alzano per 10. La circonferenza del fusto, in media 2,30 metri, arriva a 2,70 nel più grande. Questi, appunto, i criteri che hanno portato al riconoscimento della monumentalità: età e dimensioni, ma anche la cosiddetta «architettura vegetale». (...)

Alessandro Gatta