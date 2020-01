Sabbio Chiese «brilla» tra i 100 Ambasciatori

Onore alla Valsabbia: c’è Sabbio Chiese tra i premiati a Roma nella sala Koch di Palazzo Madama. Il riconoscimento «100 Ambasciatori Nazionali» è stato attribuito in Campania a 13 realtà, in Puglia a 11, in Sicilia a 8, in Lazio e Piemonte a 7, in Lombardia, Abruzzo, Veneto e Toscana a 6, nelle Marche e in Emilia-Romagna a 5, in Sardegna a 4, in Umbria e Liguria a 3, in Friuli-Venezia Giulia, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta e Calabria a 2 e in Basilicata e Molise a 1. Il Comune di Sabbio Chiese è stato premiato per il progetto di memoria e valorizzazione degli stampatori emigrati in tutta Italia dal ‘400 al ‘600 per dar lustro alla stampa sabbiense. (...)

M.PAS.