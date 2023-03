Anziani in vacanza Finalmente il mare

Sono trascorsi tre difficili anni di fermo a causa delle restrizioni indotte dalla pandemia, anni pesanti durante i quali la qualità della vita è ovviamente crollata anche relativamente alla gestione tempo libero. Adesso però, l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Lumezzane, con l’associazione di volontari «Le Rondini» che supporta la residenza sanitaria del Villaggio Gnutti, torna a proporre i soggiorni climatici per gli anziani. Il nuovo pacchetto prevede periodi di vacanza durante la primavera con alloggi in hotel nella ligure Alassio, dal 23 maggio al 6 giugno, e nella marchigiana Pesaro dal 2 al 13 giugno. Per quanto riguarda le due settimane da trascorrere in una delle perle affacciate sul mare della Liguria la quota di partecipazione è di 975 euro, con l’aggiunta di 220 se si volesse scegliere una camera singola. Per i dodici giorni sul mare Adriatico delle Marche, invece, la quota è fissata di 750 euro (con 130 di supplemento per la singola). Gli importi comprendono anche il viaggio in autobus per raggiungere e tornare dalle località di villeggiatura. È questa una proposta che in Valgobbia occupa la scena da diversi anni, con l’eccezione appunto del periodo pandemico, a beneficio della salute e del tempo libero dei cittadini con i capelli bianchi. Le iscrizioni alle trasferte marine primaverili saranno aperte da mercoledì prossimo, 29 marzo, nella casa di riposo «Le Rondini», e sarà possibile farsi avanti fino al 14 aprile presentamdosi dal mercoledì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30. Per saperne di più si può comporre il numero 349 3776218.•. F.Z. © RIPRODUZIONE RISERVATA