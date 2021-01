È un compleanno on line con il cielo stellato in regalo

Il Museo delle Costellazioni tra il planetario di via Mazzini e l’osservatorio «Serafino Zani» sul colle di San Bernardo a Lumezzane deve restare chiuso al pubblico, ma non si rassegna certo all’immobilismo. Nel calendario «Scienza per tutti» di gennaio sono stati individuati una serie di appuntamenti, rivolti anche ai più piccoli e alle famiglie, per continuare a scrutare il cielo da casa. Un’iniziativa originale disponibile da oggi che prevede di festeggiare un compleanno o una ricorrenza particolare scegliendo una persona con cui condividere la sorpresa. Il risultato sarà un evento trasmesso online e con il cielo stellato come regalo per la festa. A partire da lunedì spazio anche per la seconda edizione delle esperienze di osservazione a distanza della volta celeste e le scuole come destinatarie, i partecipanti verranno guidati da remoto attraverso la chat di Whatsapp. (...)

Fabio Zizzo