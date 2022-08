Gemellaggio antincendio La «Sevac» va in trasferta

Partecipa anche la Sevac di Concesio al gemellaggio deciso tra due Regioni, Lombardia e Calabria, per i gruppi antincendio boschivo. Venerdì una squadra di tre donne e due uomini è partita dal municipio salutata da Paola Pedrali, consigliera con delega alla Protezione civile. «Sono molto orgogliosa della partecipazione del nostro gruppo a questo progetto - spiega Pedrali -, e ancora più orgogliosa di vedere la disponibilità di ben tre donne». Le quote rosa, infatti, in questa trasferta hanno superato quelle blu: sul minubus arrivato ieri mattina a Paola c’erano il caposquadra e vicepresidente Sevac Gabriele Pasotti, la segretaria Cristina Pedrali, Yura Fontana, Elisabetta Mino e Oscar Gustinelli. I cinque si fermeranno in Calabria fino a sabato. Alla campagna hanno aderito anche altri team partiti da Sarezzo, Lumezzane e Nave e Bovezzo che si stanno dando il cambio in una fase ad altissimo rischi incendi. «Il territorio calabrese ha una conformazione diversa dal nostro quindi per i volontari sarà un’esperienza formativa - conclude Pedrali - e sono certa che lee donne porteranno un valore aggiunto alla squadra». Ad accompagnare i bresciani c’è Giacomo Remedio, responsabile foreste della Comunità montana.•. M.Ben.