Nella Valle di Sarezzo è iniziato il conto alla rovescia per l’evento dell’inverno: il presepe vivente promosso e allestito dal Gruppo salvaguardia tradizioni locali in collaborazione col Comune e la parrocchia. Le rappresentazioni della 22esima edizione si terranno giovedì e il 29 dicembre, e poi il 6 gennaio 2020, dalle 14 alle 17. Come sempre le visite saranno facilitate: ci penserà la navetta gratuita in partenza ogni 15 minuti dal parcheggio della scuola media di via Verdi che porterà a ridosso della rappresentazione; ma ci sarà anche un altro automezzo a disposizione per portare al presepe le persone impossibilitate a percorrere anche solo i pochi metri che separano la strada dalla località Cave. LA NATIVITÀ della Valle di Sarezzo è una delle più famose della Lombardia: lungo un percorso guidato che ricorda le colline della Palestina si incontrano una trentina di stazioni e circa 180 figuranti in una attendibile ricostruzione scenica. (...)

Laura Piardi