Lumezzane, un agosto di stelle cadenti e favole

Queste sono le notti delle Perseidi, le meteoriti chiamate suggestivamente «lacrime di San Lorenzo» che l’emergenza sanitaria in corso costringe ad ammirare non in solitudine ma quasi alla luce dell’ovvio divieto di raduni e assembramenti. Ma nonostante le limitazioni, anche in questo agosto difficile la biblioteca «Felice Saleri» di Lumezzane, come ogni anno, resta aperta nei consueti orari, e inoltre, tornano al tema astronomico, c’è la possibilità di sbizzarrirsi. Per vari e comprensibili motivi molti non potranno concedersi una vacanza, e potranno approfittare di uno scenario casalingo apprezzando una proposta di divulgazione astronomica rivolta ai più piccoli e alle famiglie. Il Centro studi e ricerche «Serafino Zani» ha infatti lanciato il programma «Lume Online. Arte, scienza e...»; un cartellone che prevede una serie di iniziative anche a distanza. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Fabio Zizzo