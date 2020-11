Un nuovo «salvagente» per scuola e commercio

I problemi della scuola e delle attività commerciali in relazione alla pandemia sono da mesi anche sul tavolo della giunta comunale di Polaveno, e dopo la ripartenza non dell’economia ma del virus, il «governo» locale ha varato una delibera che prevede l’adozione di una serie di misure straordinarie utili (si spera) ad alleviare, per quanto possibile, le difficoltà di un prolungato periodo di difficoltà e di crisi. Importanti da questo punto di vista i contenuti del Piano per il diritto allo studio 2020/2021, che prevede l’abbattimento totale della quota di compartecipazione al servizio mensa (quota fissa) e anche l’invio a tutti gli studenti di un buono del valore di cinquanta euro da utilizzare unicamente per l’acquisto di materiale scolastico nel negozio «Il Quadrifoglio» di Anna Palini. I RAGAZZINI della scuola media beneficiano inoltre di una riduzione del 50% per cento della retta dovuta per la fornitura di libri di testo in comodato d’uso. Ammonta invece a 3. (...)

N.BON.