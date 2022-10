Mascherina su bus e treni: stop dal 1° ottobre

Cade uno degli ultimi obblighi della mascherina. Da oggi, 1° ottobre, infatti, si potrà salire su bus e treni senza il dispositivo di protezione. L’obbligo resta ancora in vigore fino alla fine di ottobre nelle strutture sanitarie e nelle Rsa. Il Covid però non sembra mollare la presa. Aumenta, infatti, l’incidenza (325 casi per 100mila abitanti) con l’indice Rt che torna a 1. E sono cinque, rispetto alle due della settimana scorsa, le Regioni classificate a rischio alto: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto.

Covid non molla la presa, a Brescia oltre 800 nuovi casi

Con 29.821 tamponi effettuati, il 30 settembre era di 6.252 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in aumento al 20,9% . Il numero dei ricoverati è in aumento nelle terapie intensive (+1, 9) e nei reparti (+43, 581). Sono 12 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.546. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.587 contagi (di cui 592 in città), a Bergamo 615, a Brescia 828, a Como 528, a Cremona 168, a Lecco 228, a Lodi 139, a Mantova 291, a Monza e Brianza 575, a Pavia 300, a Sondrio 218 e a Varese 650.

Aumento dei casi tra i bimbi in età scolare

È in aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare in confronto al resto della popolazione: 14,9% contro l’11,1% di 7 giorni fa. Il 25% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini under-5, il 39% nella fascia 5-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il report esteso dell’Istituto superiore di sanità, che accompagna il monitoraggio settimanale sull’epidemia in Italia. Dall’inizio dell’epidemia sono stati riportati 4.577.377 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 23.275 ospedalizzati, 518 ricoverati in intensiva e 72 deceduti.

Cresce il numero di chi si reinfetta con il virus

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid-19 sul totale dei casi segnalati risulta in aumento rispetto alla settimana precedente: è pari infatti al 17,8% rispetto al 15,8% di sette giorni fa.

Lo evidenzia il report esteso dell’Istituto superiore di sanità, che accompagna il monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia in Italia.

Dal 24 agosto 2021 al 21 settembre 2022 sono stati segnalati 1.148.356 casi di reinfezione, pari al 6,4% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Anche il tasso di incidenza a 7 giorni, si legge nel report, è in aumento in tutte le fasce d’età.

Il tasso di incidenza più elevato si registra nella fascia di età 50-59 anni (267 casi per 100.000) mentre nelle fasce 20-29 si registra il valore più basso pari a 154 casi per 100.000.