Livemmo, il piccolo borgo sulle pagine del New York Times

Immaginate un paese nel quale, l'unico impiegato a tempo pieno, ha una lunga lista di cose da fare che vanno dallo guidare lo scuolabus, al pagare le bollette e firmare documenti. E' il suo personale contributo per spendere quei 20milioni di euro previsti dal Pnrr che saranno destinati a Livemmo. La piccola frazione di Pertica Alta, abitata da 196 persone, ha attirato l'attenzione del New York Times ed è finita sulle pagine (anche digitali) dell'autorevole quotidiano statunitense. Ecco il post pubblicato dal NWT su Twitter, e condiviso poi da Jason Horowitz, il giornalista che ha scritto il suo reportage dalla Valsabbia

Italy has allocated €420 million in Covid relief funds to reverse the aging, and vanishing, of 21 of its most threatened small villages. Livemmo, and its 196 residents, won nearly 20 million euros — but figuring out how to spend it is a big job. https://t.co/EBaQjARlkb — The New York Times (@nytimes) November 30, 2022

Su Pertica Alta il Pnrr ha fatto cadere una pioggia da 20 milioni di euro per il progetto del borgo di Livemmo, luogo individuato dalla Regione Lombardia come «progetto pilota» per la rigenerazione culturale, sociale ed economica. Il piccolo paese della Valsabbia – 557 abitanti, 196 a Livemmo – dovrà impiegare quella cifra enorme entro il 2026, mentre i primi progetti dovranno partire già entro luglio del 2023. Un'opportunità che non nasconde problematiche: gestire fondi così ingenti per un comune così piccolo non sarà semplice.

«La difficoltà principale per un piccolo Comune - aveva raccontato il sindaco Giovanmaria Flocchini a Bresciaoggi - è la carenza di personale formato e qualificato. Il Pnrr sostanzialmente riconosce solo parzialmente alcune spese: no alle consulenze che potrebbero supportare la struttura comunale, sì alle assunzioni, ma a tempo determinato. Praticamente ci sono i soldi per fare gli interventi, ma mancano le risorse per realizzarli». Nel frattempo Livemmo ha ottenuto la sua ribalta internazionale grazie al tam tam social. E tra i commenti c'è chi sogna di trasferirsi lì, in quel borgo tranquillo fra le montagne bresciane e chi suggerisce di trasformarlo in una destinazione per pensionati, dove trascorrere una vita serena.