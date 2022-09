Per ora ha votato il 61,03% degli aventi diritto contro il 65,44% della tornata precedente. Alle 12 il dato in provincia aveva raggiunto il 23,92% più alta che nel 2018

Elezioni politiche 2022. Sono aperti dalle 7 di questa mattina i seggi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle 23.

Subito dopo al termine delle operazioni di voto - e di riscontro dei votanti - avrà inizio lo scrutinio, che comincerà dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato e poi quelle della Camera.

L'affluenza alle 19

In calo complessivamente, nonostante le code e il significativo viavai di elettori ai seggi, l'affluenza. Nella città di Brescia: alle 19 ha votato il 59,55% degli elettori contro il 63,52% dell'ultima tornata. Complessivamente, nei 205 Comuni della provincia di Brescia si è registrata una diminuzione di oltre 4 punti percentuali: per ora ha votato il 61,03% contro il 65,44% delle ultime politiche. QUI I DATI DI AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE.

Una diminuzione di registra anche nel dato lombardo (58,61% contro 62,79% delle ultime elezioni). In Italia il livello di partecipazione è ai minimi storici: alle 19 si è espresso il 51,16% degli elettori contro il 58,40% del 208 con un calo di oltre 7 punti rispetto al 2018.

L'affluenza alle 12

E' del 19,22% l'affluenza in Italia alle ore 12 per le elezioni della Camera dei Deputati: considerati i 7.904 comuni. Più alta quella di Brescia e provincia al 23,92%: presi in esame 205 comuni su 205, dunque tutti quelli che compongono la provincia. Ricordiamo che il numero complessivo dei comuni è sceso da 206 a 205 per l'aggregazione del comune di Prestine a quello di Bienno nel 2016, in Valcamonica.

I confronti: durante la precedente tornata delle Politiche aveva votato il 19,48% degli elettori in generale nel Paese (lieve flessione), nel Bresciano il 22,91%: quindi oggi il dato dell'affluenza è più alto di allora di un punto percentuale.

Lograto nella Bassa è il comune bresciano in cui la partecipazione attorno a mezzogiorno è stata più alta: 29, 25%. Affluenza più bassa, al 26,73%, alle precedenti Politiche.

Pertica Bassa in Valsabbia è, al contrario, il comune bresciano in cui si registra per ora l'affluenza più bassa: 12,79%, ben inferiore al livello delle precedenti Politiche, sempre per quanto riguarda la rilevazione di mezzogiorno (15,08%).

Ore 10

Brescia, le prime informazioni dai seggi elettorali cittadini sembrano testimoniare una buona affluenza ai seggi della città verso le 10, con attese tra i dieci minuti e la mezz'ora per gli elettori che hanno scelto di recarsi alle urne nella prima parte della mattina.

Fino alle 23 di oggi domenica 25 settembre 936.324 bresciani potranno votare esprimendo la loro preferenza. Alle urne per la prima volta per il Senato anche i diciottenni.

Ore 9.30

Al voto nel Bresciano sono chiamati 460.313 uomini e 476.011 donne che si esprimeranno in uno delle 1.171 sezioni elettorali e in undici ospedaliere. A Brescia città voteranno 138.227 persone, 65.104 uomini e 73.123 donne impegnati in 204 seggi. La riforma costituzionale ha ridotto i parlamentari da 945 a 600 (400 deputati e 200 senatori): a Brescia e provincia ora i collegi sono 4. Di questi tre uninominali sono esclusivamente bresciani e uno in condivisione con Cremona (con Alfianello, Fiesse, Gambara, Milzano, Pontevico, Pralboino, Quinzano d’Oglio, Remedello, Seniga e Verolavecchia).

Maggiori dettagli sui numeri nel Bresciano: Politiche 2022, seggi aperti: 936 mila bresciani chiamati alle urne

Scopriamo chi sono i candidati nei collegi della provincia: Guida al voto, tutti i candidati bresciani in corsa al Senato e alla Camera. Nel link il facsimile delle schede elettorali con le quali i bresciani dovranno votare il 25 settembre per eleggere il nuovo Parlamento

I numeri dei votanti in Italia

Ore 7.00

Alle urne 50,8 milioni di cittadini italiani. I maggiorenni che voteranno per la prima volta alle elezioni politiche sono 2,6 milioni. La regione con il maggior numero di aventi diritto al voto è la Lombardia mentre quella con il minor numero è la Valle d’Aosta. Inoltre, in base ai dati del Viminale, il comune di Rocca de' Giorgi, in provincia di Pavia, contando solo 25 elettori, è l’ente con il bacino elettorale meno numeroso mentre Roma con oltre due milioni di elettori è la città con quello più ampio.

Alle 23 di domenica, a conclusione delle operazioni di voto, dopo l’accertamento del numero dei votanti, lo scrutinio partirà dalle schede del Senato. Seguirà lo spoglio per la Camera.

Per le Regionali in Sicilia, sono chiamati a votare 4,6 milioni di siciliani, per un totale di 5.294 sezioni da scrutinare in tuttala regione.